كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة لردع التهديدات الشمالية

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات عسكرية مضادة مشتركة بهدف ردع التهديدات المدفعية الكورية الشمالية في منطقة سول الكبرى .

وأوضح الجيش في بيان اليوم ، وفقا لوكالة ألأنباء الكورية "يونهاب"،أن حوالي 250 جنديًا من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة شاركوا في مناورات مركز القيادة لمدة ثلاثة أيام، بهدف تدريبهم على تشغيل أنظمة المراقبة والمدفعية الأرضية بطريقة متكاملة، وفقًا لما ذكرته قيادة العمليات البرية للجيش .

وأضاف أن المناورات، التي انطلقت يوم الثلاثاء، تحاكي الاستفزازات الكورية الشمالية التي قد تؤدي إلى حرب كاملة في ظل التهديدات الصاروخية المتطورة من كوريا الشمالية.

وقد تم إطلاق التدريبات العسكرية المضادة المشتركة لأول مرة في عام 1994.