أسوشيتدبرس: انتهاء محادثات الرياض دون تحديد موعد للقاء ترامب وبوتين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن المحادثات بين المسئولين الأمريكيين والروس فى السعودية قد انتهت، وفقا لتصريح مسئول رفيع المستوى بالكرملين للتلفزيون الرسمي الروسى.

وقال مستشار الشئون الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين يورى يوشاكوف، الذى حضر المحادثات فى الرياض مع وزير الخارجية سيرجى لافروف، إنه لم يتم تحديد موعد بعد للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين. وقال إنه من غير المرجح أن يتم اللقاء خلال الأسبوع الماضى.

وتابع قائلا إن وفد من كلا البلدين بحاجة للعمل معا عن قرب، وهم مستعدون لذلك، فكن لا يزال من الصعب الحديث عن موعد لقاء الرئيسين.

وأشارت "سى إن إن" إلى أن الدفعة الدبلوماسية الأخيرة لوقف الحرب قد جعلت أوكرانيا وحلفائها الرئيسيين يسارعون من أجل تأمين مقعد على طاولة المفاوضات فى ظل مخاوف من أن واشنطن وموسكو قد يمضيان فى اتفاق لن يكون مواتيا لهم. ودعت فرنسا إلى اجتماع طارئ لدول الاتحاد الأوروبى، ودعت بريطانيا أيضا إلى تحديد كيفية الرد على ذلك.

ويضم الوفد الروسى وزير الخارجية سيرجى لافروف ومستشار الشئون الخارجية للرئيس بوتين يورى يوشاكوف، فيما يضم الوفد الأمريكى وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومى ماسك والتز ومبعوث تراب الخاص ستيف ويتكوف، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف إن المحادثات ستركز بشكل أساسى على استعادة النطاق الكامل للعلاقات الامريكية الروسية، وأيضا الإعداد لمحادثات ممكنة مول التسوية الأوكرانية وتنظيم اجتماع بين الرئيسين. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامى بروس إلى أن الاجتماع يهدف إلى تحديد مدى جدية الروس بشأن الرغبة فى السلام وما إذ كان يمكن البدء فى مفاوضات تفصيلية.