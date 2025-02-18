إصابة سائق في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة، انقلاب سيارة على الطريق ووجود مصاب، تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعى الجديد لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بانقلاب سيارة ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي بمركز جهينة، تم رفع آثار الحادث بعد نقل المصاب للمستشفى، وتمت إعادة حرة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، أنه أثناء سير سيارة "ربع نقل " قيادة المدعو أحمد ر م م 42 سنة سائق يقيم الدقهلية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بكدمة بالجبهة وكدمات بالعمود الفقرى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما سبق، ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.