15 صورة ترصد السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في أول معارض أهلا رمضان بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يرصد "اليوم السابع" صور لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة داخل أولى معارض أهلاً رمضان والتي تم افتتاحها بمدينة الأقصر، أمام محطة السكة الحديد والتي توفر السلع داخلها بنسب الخصومات التى تصل من 20% حتى 30%، ويجرى المتابعة اليومية المستمرة للمعرض بمعرفة قيادات التموين والغرفة التجارية بالمحافظة.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، على إشتراك عدد من اصحاب مشروع جمعيتي في مبادرة أهلاً رمضان، بالإضافة إلى السلاسل التجارية الكبرى مثل "خير زمان – راية – كازيون"، حيث تقوم تلك السلاسل بعمل نقاط أو أركان عليها إعلان مبادرة أهلاً رمضان لتقديم جميع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد وكيل تموين الأقصر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تسعى المحافظة لإفتتاح معارض "أهلا رمضان" بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات و الجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أن المديرية ستطلق سلسلة معارض "أهلاً رمضان" في مراكز المحافظة السبعة، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية، حيث تهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم توفير داخل المعرض كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، وكذلك يتواجد بالمعرض سلع ذات جودة عالية لتلبى احتياجات كافة أطياف المجتمع، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية مثل التمور، المكسرات، لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.



توفير سلع بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان (1)



فرحة افتتاح أول معارض أهلاً رمضان بالأقصر



جانب من الإستعدادات النهائية لإقامة معارض أهلاً رمضان فى الأقصر



وكيل التموين يتابع تجهيزات معارض أهلاً رمضان (1)



فتح أول معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأقصر (1)



فتح أول معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين (1)



فتح أول معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة (1)



أعمال فتح أول معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين