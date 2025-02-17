وزير العدل يستقبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بمملكة البحرين

كتب إبراهيم قاسم

استقبل اليوم الاثنين، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ خالد بن على بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين ، والدكتور على بن فضل البوعينين النائب العام بالمملكة والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيفين والوفد المرافق لهما، مُشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.



وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصة في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي، وتبادل الخبرات بين البلدين ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية المبرمة بينهما، والتي تتضمن عدة مجالات منها تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتبادل تنفيذ الأحكام.



ومن جانبهما عبر الضيفان عن سعادتهما باللقاء، وأشادا بالتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصة مشروعات التحول الرقمي، وجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية.



وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين