وزير التعليم العالى: تخصيص مليار جنيه لـ "تحالف وتنمية" وتنفيذها بالأقاليم

كتب ـ محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية الأولى من نوعها فى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مليار جنيه لصالح هذه المبادرة للتحالفات الإقليمية والجغرافية على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بمؤتمر إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية بموازنة مليار جنيه، أن اليوم سيشهد جلسات حوارية من ممثلى الجهات المختلفة للتعرف على دور ريادة الاعمال والجامعات والمؤسسات الحكومية ودور كل قطاع فى مبادرة تحالف وتنمية.

وتابع وزير التعليم العالى، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى أطلقت فى مارس 2023 وتضم 7 محاور رئيسية من بينها الابتكار وريادة الأعمال، والفترة المقبلة سنشهد ما حدث تقييم لأداء الاستراتيجية التى أطلقت وما هى الرؤية المستقبلية، وقريبا سنتحدث عن المرجعية الدولية وما حدث بها فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.

واستعرض وزير التعليم العالى محاور وخطوات اعداد السياسة الوطنية الابتكار المستدام بداية من تشكيل اللجنة وجمع البيانات وتحليل موقف الدولة المصرية ومراجعة التجارب الدولية وسد الفجوة فى التطبيق.