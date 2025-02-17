وزيرة في حزب المحافظين تحذر من إرسال ستارمر قوات حفظ سلام بريطانية لأوكرانيا

كتبت رباب فتحى

حذرت النائبة المحافظة بمجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنز، اليوم الاثنين من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي أكد فيها استعداده لإرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا، كجزء من أي قوة لحفظ السلام بعد الحرب.

وردا على سؤال بشأن مدى تأييدها لموقف الحكومة البريطانية، قالت كيرنز، وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية في حكومة الظل: "علينا الحذر بشدة من هذه الخطوة، فلسنا في مكان نفهم فيه الشروط أو الظروف أو الأعداد أو الطريقة التي ننشر بها جنودنا، وعلينا التأكد من أننا نتخذ القرارات بناءً على أكبر قدر ممكن من المعلومات"، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأضافت كيرنز "أوكرانيا لا تزال تقاتل من أجل حريتها، واستولت روسيا على حوالي 600 ميل مربع من الأراضي خلال الأشهر القليلة الماضية ... لسنا في وضع يسمح لنا بالتعهد بالتزامات كهذه، ولكن من حيث الوقوف إلى جانب أوكرانيا، أكدنا على دعمنا بالفعل لكييف مرارا، وسنظل ندعمها بكل ما تحتاج إليه".

واستطردت بالقول " لا أحب التعامل مع الافتراضات، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشر رجالنا ونساءنا في أرض المعركة من أجل أوكرانيا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، أمس الأحد إنه مستعد لنشر قوات بريطانية على الأرض في أوكرانيا إذا لزم الأمر، وأضاف - في مقالٍ نشرته صحيفة تليجراف البريطانية - على أوروبا وأمريكا العمل معاً بشكل وثيق بشأن أوكرانيا، منوهاً بضرورة أن تبذل أوروبا مزيداً من الجهود لتلبية متطلبات أمنها، مؤكدا أن أوروبا عليها زيادة إنفاقها الدفاعي، والاضطلاع بدور أكبر في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويجتمع، اليوم نحو عشرة من قادة دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في باريس، لتحديد رد مشترك لأمن أوروبا، ومواجهة تسريع الإدارة الأميركية في التحرك على صعيد ملف أوكرانيا.

ويأتي الاجتماع في لحظة حساسة بالنسبة إلى العلاقات عبر الأطلسي، وسط قلق أوروبي من مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي استأنف المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.