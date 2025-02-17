قبل لقاء ترامب.. ستارمر يعرب عن استعداد بلاده لعب دورا قياديا فى أوروبا

كتبت رباب فتحى

قال رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر، إنه "مستعد ولديه رغبة" فى نشر قوات بريطانية على الأرض فى أوكرانيا، لتنفيذ أى اتفاق سلام.

وذكرت صحيفة (تليجراف) البريطانية، أن هذه تعد المرة الأولى التي يقول فيها ستارمر صراحة إنه يفكر في نشر قوات حفظ سلام بريطانية في أوكرانيا، وذلك قبل اجتماع طارئ للقادة الأوروبيين من المقرر أن يعقد اليوم في باريس بشأن الحرب في أوكرانيا، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترحه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأضاف ستارمر، أن بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في تسريع العمل للحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا، ويشمل ذلك تقديم المزيد من الدعم للجيش الأوكراني، حيث خصصت بريطانيا بالفعل 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا حتى عام 2030 على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان ستارمر بنشر قواته في أوكرانيا سيضع ضغطًا على الحلفاء، خاصة ألمانيا التي لا تزال مترددة حيال هذا الأمر، لدعم علنًا فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير عام 2022، رفض رؤساء وزراء بريطانيا النظر علنًا في إرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا، ولكن خلال الأسابيع الأخيرة، فتح ستارمر الباب للنظر في مقترحات ماكرون لإرسال قوة حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.

وقال مصدر مطلع في الحكومة البريطانية، إن قرار ستارمر بالإعلان عن هذا المقترح قبل اجتماع باريس كان نتيجة لتصريحات الجانب الأمريكي في مؤتمر ميونيخ، إذ أوضح مسئولون أمريكيون أن أوروبا يجب أن تلعب دورًا أكبر فيما يخص الدفاع عن نفسها.

ويعتزم ستارمر بحث أي اتفاق يتم التوصل إليه خلال محادثات باريس عند لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، قبل نهاية الشهر الجاري.