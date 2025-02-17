وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن جهاز مزيل الرجفان القلبى الآلى

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية جهاز مزيل الرجفان القلبي الآلي (AED) المقرر وضعة فى المطارات والموانئ والنوادى لإنقاذ حالات السكتة القلبية المفاجئة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: وظيفة الجهاز الأساسية هي توصيل صدمة كهربائية إلى القلب لإعادة انتظام ضرباته عند حدوث رجفان بطيني أو تسارع بطيني بدون نبض، وهما حالتان قد تؤديان إلى توقف القلب.

وتتمثل أهمية الجهاز فى:

1. إنقاذ الحياة بسرعة: عند حدوث سكتة قلبية، كل دقيقة تأخير في استخدام مزيل الرجفان تقلل فرصة النجاة بنسبة 7-10%.

2. سهولة الاستخدام: مصمم ليستخدمه حتى غير المتخصصين، حيث يعطي تعليمات صوتية وإرشادات بصرية للمستخدم.

3. انتشاره في الأماكن العامة: يتوفر في المطارات، المولات، الملاعب، المدارس، وأماكن التجمعات ليكون متاحًا عند الطوارئ.

4. يقلل مخاطر تلف الدماغ: إعادة تشغيل القلب بسرعة تساعد في استعادة تدفق الدم إلى الدماغ وتقليل احتمالات الأضرار العصبية.

5. تكملة للإسعافات الأولية: يُستخدم مع الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لتحسين فرص البقاء على قيد الحياة حتى وصول الطوارئ الطبية.