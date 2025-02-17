مصرع شخص إثر حريق منزل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شخص مصرعه، إثر حريق شب داخل منزل بقرية سمبو مقام التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث حريق داخل أحد المنازل بقرية سمبو مقام التابعة لمركز ميت غمر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إسعاف وسيارة إطفاء، وتبين أن المنزل مكون من طابق واحد بشارع السوق، وبالفحص تبين العثور على جثة محمد فهمي عثمان الجندي 60 سنة فى حالة تفحم، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي مين غمر العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.