السيطرة على حريق بسيارة ملاكى على طريق الكوامل سوهاج دون إصابات

سوهاج ـ محمود مقبول

شهد طريق الكوامل بمركز سوهاج، نشوب حريق بسيارة ملاكى، بسبب حدوث ماس كهربائى بتوصيلات موتور السيارة، تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، دون حدوث إصابات بشرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بسيارة على طريق الكوامل.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير غدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بسيارة علي طريق " الكوامل، حيث تبين أنه أثناء قيادة المدعو شادي ف ع ع 19 سنة طالب ومقيم مركز المراغة للسيارة ملاكي ملك شقيقته - " وسيره علي الطريق المشار إليه فوجئ قائدها بانبعاث أدخنه كثيفة من كبوت السيارة وإشتعال النيران بها وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات في احتراق كامل بالسيارة، وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما سبق، وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بتوصيلات موتور السيارة أثناء سيره بها ولم يتهم أحدا، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.