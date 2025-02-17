محافظ كفر الشيخ يستمع لأهالي مدينة مسير خلال جولته.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

استمع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، خلال جولته لطلبات ومقترحات أهالي مدينة مسير، مؤكدًا التواصل المباشر مع المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة ميدانياً لمشاكلهم، لافتًا أنه يتواصل مباشر مع المواطنين دون وسيط للعمل على حل مشاكلهم فضلاً عن توفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 35٪، من خلال معرض«أهلاً رمضان»، وأسواق "اليوم الواحد"، ضمن استعدادات شهر رمضان المبارك، لتخفيف العبء عن كاهل أهالينا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين عبر خطي الطوارئ 114 و 0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة لمشاكلهم والتواصل الفعال والمباشر معهم.



محافظ يتفقد عدد من المعارض أهلا رمضان



محافظ كفر الشيخ يلتقي بالمواطنين