محافظ كفر الشيخ: تسهيل إجراءات تقنين الأراضي للجادين وسحبها من غير الجادين

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الرصد اليومي للمتغيرات المكانية، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، وأحمد سعيد، مسؤول المتغيرات المكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفرالشيخ، إجمالي منظومة الرصد اليومي للمتغيرات، مشددًا على أهمية الرصد اليومي للمتغيرات المكانية لضمان دقة بيانات التقنين والتصالح وتحقيق أفضل النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد ومواجهة التعديات وإزالتها من المهد، مما يعزز من استدامة التنمية وحماية الأراضي المملوكة للدولة.

‏كما ناقش محافظ كفرالشيخ،إجراءات التقنين وسبل التيسير على المواطنين فى السداد وإزالة معوقات التقنين، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتبسيط الإجراءات للجادين في التقنين، واسترداد الأرض من غير الجادين في التقنين، مؤكدًا على حماية أملاك الدولة ومتابعة أعمال منظومة التقنين بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون ومديرية الأمن، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.

‏‎أكد محافظ كفرالشيخ، على التغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، لافتاً أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.