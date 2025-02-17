محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلا رمضان 2025" فى دمنهور بتخفيضات تصل 30%.. صور

البحيرة- ناصر جودة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، باكورة معارض "أهلاً رمضان 2025" بأرض المعارض بدمنهور، إيذانًا بانطلاق سلسلة من المعارض التي سيتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والإصلاح الزراعي ومديرية التموين وعدد من الجهات المعنية، لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بتخفيضات تصل إلى 30%.

وخلال جولتها التفقدية بأقسام المعرض، أكدت محافظ البحيرة، أن هذا المعرض يُعد البداية لسلسلة من المعارض التي سيتم افتتاحها تباعًا بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث سيتم اليوم افتتاح 7 معارض، ضمن خطة المحافظة لافتتاح أكبر عدد من معارض أهلا رمضان على مدار السنوات الماضية فيما لا يقل عن 42 معرضًا تغطي جميع المراكز، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت محافظ البحيرة، أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار الجهود المتواصلة للدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن التخفيضات تصل إلى 30% .

وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر أقسام المعرض المختلفة، حيث يضم 28 باكية و26 شركة عارضة لتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والرمضانية، منها السكر والزيت والأرز والمكرونة والبقوليات والياميش واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى منتجات الألبان والمنظفات، وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك

كما تفقدت المحافظ منفذ "حياة كريمة" بالمعرض لبيع اللحوم البلدية بسعر 285 جنيها، وتفقدت أيضا منتجات مدارس التعليم الثانوى الزراعى بإدارات التحرير ودمنهور والدلنجات وكذا منتجات مدارس التعليم الصناعى والتى تعرض تشكيلة مميزة من فوانيس رمضان وغيرها.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أنه لأول مرة سيتضمن المعرض قسم للسجاد بأسعار وخصومات تتراوح بين 10% وحتى 70% .



افتتاح معارض اهلا رمضان بدمنهور



محافظ البحيرة تتفقد معارض اهلا رمضان