افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة طور سيناء بأسعار مخفضة تصل 30%.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح اللواء خيري حسين، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، معرض أهلًا رمضان، بحضور المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، والمحاسب علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس مصطفى الواصل، سكرتير الغرفة التجارية بجنوب سيناء.

نُظِّم المعرض بجوار مراكز الشباب بالمنشية، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين والوحدة المحلية لمدينة طور سيناء والغرفة التجارية، بهدف بيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وشهد الافتتاح إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع الغذائية وياميش رمضان، وتضمن المعرض جميع السلع الأساسية، مثل السكر، الأرز، المكرونة، الزيت، السمن، الجبن، الألبان، البقوليات، الخضروات، الفاكهة، إضافة إلى الملابس، ومستلزمات شهر رمضان، من البلح، جوز الهند، قمر الدين، الفاكهة المجففة (تين، مشمش، خروب)، والسوبيا، بالإضافة إلى اللحوم.

وأجرى السكرتير العام جولة داخل المعرض للتأكد من توافر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، حيث تتراوح نسب التخفيض على السلع بين 20% و30%، كما قام بتخفيض إضافي على عدد من السلع، ووجّه بدعم المعرض بكميات أكبر من السلع التي تشهد إقبالًا كبيرًا لتلبية احتياجات المواطنين، مع تكثيف الحملات التموينية لضمان الالتزام بالأسعار.

وأعلن السكرتير العام عن فتح معارض في المناطق الوديان، مع توفير سيارات متنقلة لبيع السلع المخفضة للأهالي في التجمعات البدوية.

وأكد أنه سيتم إقامة معرض رئيسي في كل مدينة، لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل، مع نسبة تخفيض تتراوح بين 10% و20%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومواجهة الغلاء من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، والتصدي للمخالفين.

وأشار إلى أنه يتم توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية شهريًا عبر قوافل السيارات المتنقلة التي تجوب جميع المدن، لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توزيع كراتين الطعام واللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في المدن والوديان والقرى والتجمعات البدوية.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 6 معارض، بالإضافة إلى 28 منفذًا تابعًا لمديرية التموين، تشمل "دلتا ماركت" والسلاسل التجارية الكبرى، التي انضمت إلى مبادرة خفض الأسعار، حيث يتم متابعتها باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها وتوافر السلع الغذائية.

وأضاف أن أسعار السلع الغذائية في المعارض أقل من مثيلاتها في الأسواق، حيث يبدأ سعر كيلو المكرونة من 9 جنيهات حتى 22 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا، والسكر بسعر 27 جنيهًا، والزيت (800 مل) بـ70 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا، والزيت (700 مل) بـ 67 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا، والأرز الكيلو بـ 32 جنيهًا بدلًا من 37 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللحوم البلدي 360 جنيهًا، والدواجن 162 جنيهًا.



السلع الغذائية



المعرض



معرض اهلا رمضان بمدينة طور سيناء