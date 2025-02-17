روبيو: نعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين من قطاع غزة دون جدول زمنى

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، إن الإدارة الأمريكية ليست مع فكرة الانتظار لأسابيع من أجل إطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" فى غزة ، معتبراً أن التنسيق مستمر لإطلاق سراحهم جميعاً في أسرع وقت ممكن.

وأضاف روبيو في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية: "هناك بعض المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم نهاية الأسبوع المقبل، قد يكون هذا هو الجدول الزمني الحالي وفقاً للصفقة، لكننا نود رؤيتهم جميعاً يعودون بأسرع وقت ممكن، وسنستمر في العمل والتنسيق لتحقيق ذلك، وهذا ما نود أن نراه كنتيجة".

وفي إطار مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق ومدى تنفيذ التهديد بـ"فتح الجحيم" في حال تعثر إطلاق جميع المحتجزين، قال: "نحن نتعاون ونعمل عن كثب، ونتشارك الهدف نفسه، وهو أن يعود كل محتجز دون تأخير".

وأضاف: "هناك تفاصيل تتعلق بكيفية تحقيق ذلك، وتنسيق الأمر، لا يمكننا مشاركتها علناً حتى لا نعرض المحتجزين أو العملية للخطر، ولكن يكفي القول إنه لو كان الأمر بيدنا، لكان كل محتجز في منزله الآن، ونحن نريد أن يحدث ذلك بأسرع وقت ممكن".