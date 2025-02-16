اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

الأحد، 16 فبراير 2025 10:52 م
الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة الرئيس الفلسطيني
أ ش أ

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن"، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وعودة النازحين لمناطقهم واستلام السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة لتوفير الخدمات والتجهيز لإعادة الإعمار، والذهاب إلى عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.


جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأحد/ خلال لقاء الرئيس "أبومازن" ، بمقر إقامته في العاصمة الأردنية "عمّان"، مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، لبحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.


وجدد "أبومازن " التأكيد، خلال اللقاء، على رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس إلى خارج بلادهم.


ومن جانبه، أكد رئيس المؤتمر اليهودي العالمي ،إيمانه ودعمه للسلام وفق حل الدولتين، لتعيش دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.







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الرئيس الفلسطيني

وقف إطلاق النار

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