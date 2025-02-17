دير العذراء المُحرق يغلق أبوابه خلال فترة الصوم الكبير

كتبت – بتول عصام

أعلن دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام، عن غلق أبوابه تمامًا خلال فترة الصوم المقدس الكبير، والذي يبدأ يوم الإثنين 24 فبراير 2025م، ويعاود الدير فتح أبوابه يوم سبت النور الموافق 19 إبريل 2025م.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير يوم الإثنين الموافق 24 فبراير الجارى وفقًا للتقويم الميلادى، كما تحتفل الكنيسة بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، إذ يعتبر الصوم الكبير أطول فترة صوم في الكنيسة الأرثوذكسية. ويشمل الصوم الكبير، ثلاثة أصوام، هما، الأربعين المقدسة في الوسط، يسبقها أسبوع أما يعتبر تمهيديًا للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، ويعقب ذلك أسبوع الآلام.

جدير بالذكر، أن الدير المحرق يعتبر من أهم المحطات التى استقرت بها العائلة المقدسة ويشتهر هذا الدير باسم "دير العذراء مريم"، وتعتبر الفترة التى قضتها العائلة فى هذا المكان من أطول الفترات وتبلغ 6 شهور و10 أيام، والمغارة التى سكنتها العائلة هى أول كنيسة فى العالم.

