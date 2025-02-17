حلم أهالى المنيا يتحقق.. نقل تجار الجملة من "الحبشى" للسوق الحضارى.. فيديو

المنيا حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من اعمال نقل تجار الجملة من سوق الحبشى الى السوق الحضارى فى ماقوسة، ورصد البث المباشر جولة اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ومتابعته اللحظية لعملية نقل التجار، وتأكيده أنه لن يسمح باستمرار تلك العشوائية التى لها ضرر كبير على المواطنين.

وتفقد اللواء عماد كدوانى السوق الحضارى الجديد واستقبال تجار الجملة للشحنات الأولى من الخضروات والفاكهة وبدء مزاولة الانشطة التجارية المختلفة للسوق الجديد، وقدم المحافظ الشكر للتجار وأصحاب الشوادر لسرعة استجابتهم للانتقال للسوق الجديد، مناشدا الجميع بالالتزام بالتوجيهات الخاصة بتراخيص المحلات بالتعاون مع الغرفة التجارية ، موجها بتقديم كافة التيسيرات لسرعة انهاء التراخيص لانه لن يسمح بمزاولة اى انشطة تجارية فى سوق الحبشى.

والتقى المحافظ بعدد من تجار الجملة واستمع إلى بعض مطالبهم، ووعدهم بتسخير كافة الامكانيات وتذليل اى عقبة لانجاح المشروع لأنه سوف ينقل المنيا إلى مكانة افضل يستحقها أهالى عروس الصعيد.

وزار منطقة الحبشى فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد وتابع اعمال إخلاء شوادر الجملة لتجار الحبشى، مؤكدا انه لن يسمح باقامة اسواق عشوائية على اى شبر من أرض المحافظة.



الأهالى فى السوق بحضور المحافظ (1)



الأهالى فى السوق بحضور المحافظ (4)



الأهالى فى السوق بحضور المحافظ (3)