محافظ المنيا: تيسيرات لترخيص ميكروباصات جديدة ضمن منظومة استبدال “البيك أب”

المنيا – حسن عبد الغفار

وافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على إعادة فتح باب التقديم لتراخيص سيارات الأجرة الميكروباص (14 راكبًا)، التي تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين/ سولار)، على جميع خطوط السير داخل نطاق الوحدات المحلية للقرى والمراكز، بحيث يكون خط السير من القرية إلى المركز التابع لها، ثم إلى أي مركز آخر، وذلك لمدة شهر من تاريخ صدور القرار.

كما وافق المحافظ على مد فترة إنهاء إجراءات التراخيص للمركبات التي سبق أن حصلت على موافقات الترخيص بموجب قرارات المحافظة أرقام (422 - 437 - 448 - 449 - 450 - 464 - 465 - 529 - 567 - 568 لسنة 2024)، وذلك حتى 30 أبريل 2025، باستثناء خط سير المنيا الجديدة.

وفي إطار التسهيلات المقدمة، وافق المحافظ على السماح لمن لم يستكملوا إجراءات التراخيص السابقة، باختيار خط سير جديد من القرية إلى المركز التابع لها، ثم إلى أي مركز آخر حسب رغبتهم، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المنظومة الجديدة للنقل الجماعي بالمحافظة.

كما وافق على السماح بالتقديم لجميع المقيمين داخل نطاق المحافظة باستخدام بطاقة الرقم القومي السارية فقط، على أن يتم التقديم عبر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية التابع لها محل الإقامة، دون الحاجة إلى أي مستندات إضافية.

وأكد المحافظ أن هذه التيسيرات تأتي استجابة لمطالب المواطنين والسائقين، بهدف تقنين أوضاع النقل الجماعي، وتحقيق سيولة مرورية، والقضاء على استخدام أى وسائل نقل غير مرخصة، داعيًا جميع السائقين إلى الاستفادة من هذه الفرصة والانضمام للمنظومة الجديدة، التي تحقق لهم فرص تشغيل قانونية وآمنة، وتوفر خدمة أفضل للمواطنين.

