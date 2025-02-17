توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى المشمش

كتبت ـ أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير.

تمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.

5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من أشعة الشمس.

6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق .

ثانيا: التسميد

أشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية: 2 ك نترات كالسيوم.

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.





ثالثًا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لترات/ الشجرة

السنة الثانية 12 لترا/ الشجرة

السنة الثالثة 18 لترا/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لترا/ الشجرة

السنة الخامسة 30 لترا/ الشجرة

برنامج الري

فى هذا الشهر يتم الري مرة كل 10 أيام ، يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية "3 ساعات ري "، و30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية و الحشرية والحيوانية:

1-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق.

2- مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3 سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد إجراء عمليات التقليم.

3- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3 جم /لتر ماء.

4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة.

5-مكافحة تثقب أوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.