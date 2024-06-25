زراعة 3.1 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.. التفاصيل

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مرحلتيها الأولى والثانية، تضمن 13 محافظة حتى الآن.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة.



2- المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى 7 محافظات " القليوبية، الغربية، بنى سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد".



3- توريد 1.3 مليون شجرة للمرحلة الأولى، تضم 17 صنف ونوع من الأشجار الخشبية والمثمرة، والتي تشمل: كافور، باولينا، حور أبيض، ماهوجى، أكاسيا، كينوكاربس، تيكوما، كازورينا، تيفيتا، دفلة، السرو البلدي، النبق، ليمون، برتقال، زيتون، يوسفي، ورمان.

4- يتم خلال المرحلة الثانية" للمُبادرة توريد 995 ألف شجرة لـ 6 محافظات، هي: القاهرة، المنوفية، جنوب سيناء، بورسعيد، الوادي الجديد، البحر الأحمر، فضلا عن وزارة الصحة ممثلة في المنشآت التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.



5- يتم توريد 18 صنف ونوع من الأشجار الخشبية والمثمرة وهي: زيتون، ليمون، فرشة زجاج، أكاسيا جلوكا، كونوكاربس، برتقال، يوسفي، جوافة، رمان، مانجو، تيكوما، تين، خوخ، كازورينا، كافور، نبق "سدر"، ماهوجنى، وتوت عمانى.

6- تم زراعة 800 الف شجرة فى الغابات الشجرية التابعة للوزارة والمناطق المحيطة بها، وما تم اهدائه للمحافظات وبصفه خاصه المحافظات الحدوديه، ليصبح اجمالى ما تم زراعته حتى الآن 3.1 مليون شجرة.