اليوم السابع
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الإثنين، 17 فبراير 2025 01:36 م
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تعرف على سعر السكر بمعرض أهلا رمضان 2025 الرئيسى فى مدينة نصر

الإثنين، 17 فبراير 2025 01:00 م
تعرف على سعر السكر بمعرض أهلا رمضان 2025 الرئيسى فى مدينة نصر سعر السكر بمعرض أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، جميع السلع الغذائية الأساسية ومنتجات اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة بمعرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر.

وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السكر بسعر 30 جنيها للكيلو، بجانب توفير كافة السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء برفقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح مساء أمس معرض "أهلا رمضان 2025" الرئيسي بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلى الوزارات والجهات المعنية.







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رئيس الوزراء وزير التموين

وزارة التموين

شريف فاروق

القابضة للصناعات الغذائية

معرض اهلا رمضان الرئيسي 2025

معارض اهلا رمضان

افتتاح معرض اهلا رمضان 2025 بمدينة نصر

سعر السكر

سعر السكر بمعرض اهلا رمضان

افتتاح معارض أهلا رمضان بمدينة نصر 2025

افتتاح معارض اهلا رمضان 2025

موعد افتتاح معرض اهلا رمضان 2025 الرئيسي بمدينة نصر

معرض اهلا رمضان بمدينة نصر

موعد افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة نصر



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