بتخفيضات 30% افتتاح معارض أهلًا رمضان فى الشرقية

كتب مدحت وهبة

في اطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، برفقة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، معرضي “أهلًا رمضان” بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذين يقدمان تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية.

ويُقام المعرض الأول بجوار سور نادي الشرقية الرياضي على مساحة 55 مترًا بمشاركة 12 عارضًا، بينما يُقام المعرض الثاني بميدان التحرير على مساحة 40 مترًا بمشاركة 10 عارضين، وذلك بالتنسيق مع محافظة الشرقية، ومديرية التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكبار التجار لتوفير السلع بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين



افتتاح معارض أهلًا رمضان بالشرقية

وأشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة في تنظيم المعارض والأسواق، مؤكدًا استمرار دعم الدولة لمثل هذه المبادرات لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين



السلع الغذائية بمعرض أهلًا رمضان بالشرقية

أوضح المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن معارض “أهلًا رمضان” توفر جميع السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى التمور وياميش رمضان، وذلك بأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم لافتا الى أن مديرية تموين الشرقية افتتحت حتى الآن خمسة معارض “أهلًا رمضان” بالمحافظة، ويجري الإعداد والتجهيز لافتتاح أكثر من 25 معرضًا إضافيًا، ليصل إجمالي عدد المعارض إلى أكثر من 30 معرضًا، بهدف تحقيق أكبر استفادة للمواطنين في مختلف مراكز ومدن الشرقية.

يأتي افتتاح معارض “أهلًا رمضان” في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظة لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك



بلح رمضان بمعرض أهلًا رمضان بالشرقية