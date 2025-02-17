تطهير شبكات الصرف الصحى بشوارع مدينة ديرب نجم فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، جهودها لتطهير شبكات الصرف الصحي وصيانة صفايات مياه الأمطار وأغطية المطابق بشوارع مدينة ديرب نجم.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضرورة استمرار شركة مياه الشرب والصرف الصحى في إجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وتسليك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين في حاله سقوط الأمطار.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الشركة بالدفع بالمعدات اللازمة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط إنحدار الصرف الصحي بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم لرفع كفاءتها والحفاظ على إستمرارية الخدمة وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم وضع خطة لإجراء أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء بالإضافة لتجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الإستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/shapwasco أو الإتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086 ).