تأجيل محاكمة دعوى الامتناع عن تسليم الميراث لطبيبة بالشيخ زايد لـ10 مارس

كتب ـ سليم على

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، تأجيل نظر دعوى عدم تسليم الميراث للطبيبة المعتدى عليها من أهل زوجها ومحاولة طردها من منزلها في منطقة الشيخ زايد بالجيزة، إلى جلسة 10 مارس المقبل لمحاولة المشكو في حقهم التصالح مع الطبيبة.

وحررت طبيبة بلاغا ضد أهل زوجها بالتعدي عليها بالضرب والسب، ومحاولة طردها من منزلها الذي تقيم فيه عقب وفاة زوجها، في مدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

وأضافت الزوجة خلال المحضر: "تزوجت عام 2021 ورزقنا الله بمولود من زوجها، وبعدما أصبح عمره 4 أشهر توفي زوجي وتركنا في منزله وسط أسرته، لافتة إلى أنه بعد مرور عدة أشهر على وفاة زوجي بدأت الأسرة محاولة طردنا من المنزل والتعدي علينا".