بحوث الصحة الحيوانية ينظم 16 ندوة لدعم صغار المربين والمزارعين فى 8 محافظات

كتبت أسماء نصار

أطلق معهد بحوث الصحة الحيوانية حملة توعية وإرشاد شاملة لطلبة المدارس والجامعات والمربين في مختلف قرى ومدن مصر في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتعزيز الوعي بأهمية الصحة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ة علاء فاروق، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية

وشملت الندوات 8 محافظات هي: الشرقية، الوادي الجديد، الاسماعيلية، الغربية، دمياط، والمنصورة، البحيرة ، واسيوط وتم تنظيمها بالتعاون مع المراكز الإرشادية، والإرشاد الزراعي، والمدارس في عدد من قرى في المحافظات الثمانية.

وركزت الندوات على عدة محاور رئيسية، منها: الأمراض الحيوانية الشائعة، وطرق الوقاية منها، سلامة الغذاء وكيفية التعامل الآمن مع الحيوانات. كما تم تزويد المربين بالمهارات والمعارف اللازمة لتحسين إنتاجية حيواناتهم والحفاظ على صحتها.

واستهدفت الندوات صغار المربين، وربات البيوت، وطلبة الجامعات والمدارس، وشارك فيها أكثر من 350 شخصًا من الفئات المستهدفة في 16 قرية. تناولت الندوات التهاب الضرع بانواعه و كيفية الوقاية والعلاج في الحيوانات الحلابه واثاره الاقتصادية والامراض الطفيليه المثبطة للمناعة في المزراع الحيوانية ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية واهمية التحصينات لحيوانات المزرعة وكيفية تكوين عليقة متوازنة لتسمين العجول وسلامة وصحة اللحوم وتوعية بااهم الامراض المشتركة التي تنتقل من خلال اللحوم "والممارسات الصحية الجيدة في المنشات الغذائيةGHP ومرض السعار و مدي اهمية التحصينات لانفلونزا الطيور وطرق الوقاية والعلاج.

وتم تقديم استشارات فنية في مجالي التغذية والعلاج، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتغيير سلوكيات التعامل مع الحيوانات لتحسين ظروفها المعيشية.

وأكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، ان الندوات الإرشادية البيطرية في قرى مصر تمثل أداة هامة لتحقيق أهداف مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، وذلك من خلال تحسين الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين، ومكافحة الفقر، وتحسين الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنمية المستدامة.

