اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 06:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مهام الخدمات البيطرية فى الحفاظ على الثروة الداجنة

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 05:00 ص
تعرف على مهام الخدمات البيطرية فى الحفاظ على الثروة الداجنة دواجن - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلعب الخدمات البيطرية دوراً حيوياً في ضمان سلامة الثروة الداجنة والحد من انتشار الأمراض الحيوانية، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المهام المتعلقة بالرصد والتشخيص والوقاية والمكافحة، من خلال تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة للدواجن.

وتشمل مهام الخدمات البيطرية:

-  الرصد الوبائي: تقوم المعامل البيطرية بالرصد للكشف عن أي علامات أو أعراض للأمراض الحيوانية، وذلك للتأكد من سلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
-  التشخيص: حيث تقدم المعامل البيطرية خدمات التشخيص والفحص المخبري لتحديد نوع وسبب الأمراض، وبناءً على النتائج المستخلصة يتم تحديد الإجراءات اللازمة للوقاية والمكافحة.
- الوقاية: تقوم المعامل البيطرية بتوفير النصائح والتوجيهات لمربي الثروة الداجنة حول الوسائل الوقائية والاحترازية التي يمكن اتخاذها للوقاية من الأمراض الحيوانية، مثل اللقاحات والعلاجات الوقائية .
- المكافحة: تقوم المعامل البيطرية بتطبيق الإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض والحد من انتشارها، وتتضمن هذه الإجراءات عادةً العزل والتعقيم والتدابير الصحية والوقائية الأخرى.







الخدمات البيطرية

الثروة الداجنة

المعامل البيطرية

الحيوانات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة