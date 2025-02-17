انعقاد لجنة جائزة الطبيب العربى لعام 2025 بمقر الجامعة العربية

بيشوى رمزى

صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، تعتزم عقد "اجتماع لجنة جائزة الطبيب العربى لعام 2025" يومى 17 و 18 فبراير 2025 بمقر الأمانة العامة، بحضور الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وهم: وجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المجلس العربي للاختصاصات الصحية،

وأشارت أبو غزالة، إلى أن تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي أقر من مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (51) التي انعقدت مايو 2019 بجنيف، وعقد الاجتماع الأول للجنة جائزة الطبيب العربي يناير 2020 بمقر الأمانة العامة.

وأضافت أن لجنة جائزة الطبيب العربي سوف تتولى بحث ودراسة ملفات مرشحي الدول العربية الأعضاء لنيل جائزة الطبيب العربي لعام 2025، وذلك لاختيار ثلاثة فائزين في المجالات الثلاثة للجائزة وهى التفوق في البحث العلمي والابتكار، التميز والريادة والأثر المهني الطبي، الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية، وذلك طبقا للائحة جائزة الطبيب العربي والتي أقرت من مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (60) التي انعقدت مايو 2024 بجنيف، كما أفادت بأن نتائج الاجتماع سوف يتم عرضها على المكتب التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية القادمة (62) المقرر انعقادها مايو 2025 بجنيف.

وأوضحت أبو غزالة أن الهدف من الجائزة هو تكريم الأطباء في دولنا العربية من ذوى الإسهامات المتميزة، وتشجيع روح المنافسة والتعاون بين الأطباء في مختلف التخصصات الصحية على نطاق الوطن العربي، وكذلك تشجيع الأطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية والمشاركة في الأعمال والمبادرات التطوعية والخيرية على مستوى الوطن العربي.

وتابعت أن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (60) التي انعقدت مايو 2024 بجنيف، تقديراً منه للدور القيادي والبطولي للأطباء العرب في ظل الأزمات والكوارث، منحت جائزة الطبيب العربي لعام 2024 لكلا من الطبيب الفلسطيني تكريما له على صموده البطولي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وللطبيب السوداني تكريما له على صموده في ظل الأحداث في جمهورية السودان، وقد تسلمها معالي وزير الصحة بدولة فلسطين ومعالي وزير الصحة بجمهورية السودان خلال أعمال الدورة العادية (61) لمجلس وزراء الصحة العرب والتي عقدت من 11 إلى 12 نوفمبر 2024 بجمهورية العراق.



