الجامعة العربية: التمكين الاقتصادى للمرأة رافد من روافد التنمية المستدامة

بيشوى رمزى

قالت الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة إن جامعة الدول العربية، تعطي أهمية كبرى للتمكين الاقتصادي للمرأة العربية باعتباره رافداً من روافد تحقيق التنمية المستدامة وركيزة من ركائز الاقتصادات الوطنية، حيث تعمل على تنفيذ برامج بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية تدعم الخطط الرامية إلى انصاف المرأة وتعزيز حقوقها الاقتصادية من خلال اشراك الشبكة الاقتصادية للمرأة العربية "خديجة" في الجهود العربية لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة المراعية للنوع الاجتماعي بما يوفر بيئة عمل أكثر اماناً للنساء.

وأضافت في كلمتها أمام المنتدى السنوي العاشر لجمعية سيدات مصر والمنعقد في مقر الامانة العامة للجامعة العربية، أنه قد تم اعداد الإستراتيجية الإقليمية للمرأة والأمن والسلام وخطة عملها التنفيذية المعنونة "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" والتي تم اعتمادهما في سبتمبر 2015، سعياً لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الإقليمي العربي في ضوء قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والقرارات اللاحقة به.

وفي ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات مستجدة وخطيرة للقضية الفلسطينية، جددت ابو غزالة التأكيد على الموقف العربي الثابت والرافض لنوايا التهجير القسري لأهالينا بالأراضي الفلسطينية، وأن ندعو المجتمع المدني العربي والدولي لمواصلة مساندته ودعمه للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه واسترداد أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



