انطلاق فعاليات النسخة الثالثة للملتقى الرياضي لطلاب المدارس وذوى الهمم بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، الإدارة العامة للرياضة وكلية علوم الرياضة، النسخة الثالثة للملتقى الرياضي لطلاب المدارس وذوي الهمم بكليات علوم الرياضة ومراكز الشباب بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، تحت شعار" شخصية طالب رياضي علي ملاعب كلية علوم الرياضة بسوهاج

شارك في فعاليات اللقاء 500 مشارك، 350 طالباً وطالبة من تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية ،50 من ذوي القدرات والهمم ، ١٠٠ طالباً وطالبة من كلية علوم الرياضة بجامعة سوهاج

حيث تم استقبال طلاب المدارس بالمنشات الرياضية بجامعة سوهاج ، وتعليمهم عدد من المهارات الأساسية في الألعاب الرياضية المختلفة مثل (كرة قدم - كرة يد - كرة السلة- تنس طاولة - ألعاب ترويحية وترفيهية) بالاضافه لورشة ( العلاج بالفن والتلوين عن طريق الرسم والتلوين وتحليل الأعمال ومعرفة المعوقات النفسية واكتشاف الذكاءات المتعددة من خلال مدربين متخصصين .

وأكد محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن المشروع يهدف إلى تعريف طلاب المدارس ببعض المهارات التي يكتسبها الطلاب بكلية علوم الرياضة، وتعلم عدد من المهارات الأساسية لبعض الألعاب، و تنشئة جيل رياضي متكامل،ودمج طلاب المدارس مع طلاب الكليات، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضياً ،برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة



والدكتور محمد أيمن عاشور- وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عبد اللطيف- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج ،و الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والسيد الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي ،وبتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وبمتابعة محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.

