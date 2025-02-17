القيادة الوسطى الأمريكية تشيد بجهود اليمن فى التصدى لتهريب الأسلحة الإيرانية

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أشادت القيادة الوسطى الأمريكية بجهود خفر السواحل اليمني في اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متطورة، تضمنت طائرات مسيّرة ومعدات اتصال، كانت متجهة إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وذكرت القيادة الوسطى ، في بيان لها على صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، نهنئ خفر السواحل التابع للحكومة الشرعية في اليمن على اعتراضهم لمكونات أسلحة إيرانية متقدمة ومسيّرات ومعدات الاتصالات التي كانت متجهة إلى الحوثيين المدعومين من إيران.



وأضاف البيان أنه في 12 فبراير الجاري، نجح خفر السواحل اليمني في اعتراض سفينة شراعية جنوب البحر الأحمر، كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن السفينة يعتقد أنها قدمت من إيران.



وأوضحت أن الشحنة المضبوطة تضمنت حاوية بطول 40 قدمًا محمّلة بمعدات عسكرية متطورة، منها هياكل صواريخ كروز، ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ والطائرات الانتحارية المسيّرة، بالإضافة إلى طائرات استطلاع بدون طيار، ورادارات بحرية، ونظام تشويش حديث، ومنظومات اتصالات عسكرية متقدمة.