اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أغسطس 2024 12:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

القيادة الوسطى الأمريكية: دمرنا نظام صواريخ للحوثيين كان يشكل تهديدا لقواتنا

الجمعة، 23 أغسطس 2024 11:43 م
القيادة الوسطى الأمريكية: دمرنا نظام صواريخ للحوثيين كان يشكل تهديدا لقواتنا البحرية الأمريكية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم تدمير نظام صواريخ للحوثيين كان يشكل تهديدا للقوات الأمريكية وللتحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

يذكرأن، أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وكالة بريطانية تفيد باندلاع حرائق على متن ناقلة نفط مهجورة تضررت بهجوم للحوثيين. 

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قالت، إن ربان ناقلة للنفط الخام تدعى "دلتا بلو" أبلغ عن تعرضها لهجوم من زورقين صغيرين على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمني حيث انفجرت قذيفة صاروخية بالقرب من السفينة.







اليمن

الحوثيين

أمريكا

البحر الأحمر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة