الرئيس اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي لا يؤتمن وتخوف من عدم انسحابه الكامل

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قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يؤتمن، وأن هناك تخوفا من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدًا.



وأشار الرئيس عون - خلال لقائه بوفد من نِقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، اليوم الاثنين، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى أن الرد اللبناني سيكون من خلال موقف وطني موحد وجامع، مؤكدًا أن عملية إعادة الإعمار مشروطة بالإصلاحات، ولا مجال لأي مساعدة خارجية دون إصلاح، موضحًا أن عملية الإعمار ستشمل كل المناطق التي دُمرت، وأن بلاد ترحب بأي مساعدة لإزالة آثار الحرب.



وأضاف الرئيس عون أن خِيار الحرب لا يُفيد، وسيتم العمل بالطرق الدبلوماسيّة، لأن لبنان لم يَعُد يحتمل حربًا جديدة، مشددًا على جاهزية الجيش اللبناني للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن المهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي.



وفي السياق، أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى، موقف بلاده الثّابت بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الجَنُوب ضمن المهلة المحددة بحلول 18 فبراير الحالي.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، على رأس وفد من القيادة، حيث تم استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد، ودور الجيش في عدم التهاون مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم.

كما التقى ميشال بمدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، حيث بحثا الأوضاع الأمنية والتطورات في الجَنُوب في ظل استمرار الخزوقات والاعتداءات الإسرائيلية.