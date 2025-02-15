الرئيس اللبناني يدين الهجوم على قافلة اليونيفيل.. ويتعهد بمعاقبة المعتدين

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دان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، الاعتداء الذي تعرض له قافلة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مؤكدا أن القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار.. متعهدا بأن"ينال المعتدون عقابهم".



وقال عون - في تصريح أذاعته الوكة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم /السبت/ - إن "ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت تصرفات مرفوضة ومدانة ولا يمكن السماح بتكرارها".

وشدد على "ملاحقة المخلّين بالأمن واعتقالهم، وإحالتهم على القضاء الذي باشر تحقيقاته الميدانية"، وقال: نهيب بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة؛ قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة"، مؤكدا أن التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلميا.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت - في بيان أمس - تعرض عدة مناطق لا سيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي، لاحتجاجات تخللتها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصر من الجيش، ومهاجمة آليات تابعة لـ "اليونيفيل"، ومحاولة إغلاق طريق المطار"، محذرة من مواصلة التعديات وأعمال الشغب .