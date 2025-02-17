اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الداخلية اللبنانية: نتطلع لدعم الأشقاء العرب ومزيد من التفاعل والتنسيق

الإثنين، 17 فبراير 2025 12:00 ص
الداخلية اللبنانية: نتطلع لدعم الأشقاء العرب ومزيد من التفاعل والتنسيق وزير الداخلية اللبناني العميد أحمد الحجار
أ ش أ

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أكد وزير الداخلية اللبناني العميد أحمد الحجار، تطلع بلاده إلى دعم الأشقاء العرب، "فهم السند الدائم"، مشددا على أن " لبنان لا يمكن أن يعيش خارج حضنه العربي؛ وشعوبنا العربية تطالبنا بمزيد من التفاعل والتواصل والتنسيق، لكي نصنع معاً مستقبلا يليق بأمتنا العربية وتاريخِها المجيد".


وقال وزير الداخلية اللبناني - في كلمته خلال انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الأحد - إن بلاده يمر بعهد جديد عاهد اللبنانيين والعالم أجمع على الإنقاذ والإصلاح، منبها إلى أن لبنان يقف على "مفترقٍ مصيري" بين اتجاهين: الأول السلم والحداثة والازدهار، والثاني الخروج من ركب الحضارة والتقدم.

وأشار "الحجار" - خلال كلمته التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام - إلى لبنان ما زال رازحا تحت وطأة أزمة اقتصاديةٍ ومالية؛ في سياق تعرض جنوبه لاحتلالِ إسرائيلي؛ لا يعير اعتباراً للاتفاقات والقوانين الدولية.







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