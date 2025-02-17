الداخلية اللبنانية: نتطلع لدعم الأشقاء العرب ومزيد من التفاعل والتنسيق

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أكد وزير الداخلية اللبناني العميد أحمد الحجار، تطلع بلاده إلى دعم الأشقاء العرب، "فهم السند الدائم"، مشددا على أن " لبنان لا يمكن أن يعيش خارج حضنه العربي؛ وشعوبنا العربية تطالبنا بمزيد من التفاعل والتواصل والتنسيق، لكي نصنع معاً مستقبلا يليق بأمتنا العربية وتاريخِها المجيد".



وقال وزير الداخلية اللبناني - في كلمته خلال انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الأحد - إن بلاده يمر بعهد جديد عاهد اللبنانيين والعالم أجمع على الإنقاذ والإصلاح، منبها إلى أن لبنان يقف على "مفترقٍ مصيري" بين اتجاهين: الأول السلم والحداثة والازدهار، والثاني الخروج من ركب الحضارة والتقدم.

وأشار "الحجار" - خلال كلمته التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام - إلى لبنان ما زال رازحا تحت وطأة أزمة اقتصاديةٍ ومالية؛ في سياق تعرض جنوبه لاحتلالِ إسرائيلي؛ لا يعير اعتباراً للاتفاقات والقوانين الدولية.