وزير الداخلية اللبنانى: ضبط أكثر من 25 شخصا فى جريمة الاعتداء على اليونيفيل

إيمان حنا

أكد وزيرالداخلية اللبناني العميد أحمد الحجار، أن الاعتداء على قوات "اليونيفيل" يعتبر جريمة، مشيرا إلى أنه اطلع اليوم على التحركات وعلى الإجراءات التي حصلت وملاحقة المرتكبين والذين تعدّوا على الأملاك واعتدوا على اليونيفيل .وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال الحجار خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي الطارئ - حتى الآن لدينا أكثر من 25 شخصا متورطا في الاعتداءات وتم إلقاء القبض عليهم، موضحا أن هذا لا يعني أن هؤلاء الموقوفين ارتكبوا الاعتداء على اليونيفيل، لكن التحقيقات سوف تظهر من هو المسؤول ومن المرتكب.

وأشار إلى أن التحقيقات ستتواصل بشكل جدي، موضحَا : "لقد طلبت من الجيش والقوى الأمنية التشدد على الأرض للحفاظ على الأمن وحماية المواطنين، وأن التعبير عن الرأي مسموح ضمن الأصول والقوانين، إلا أن قطع الطرق والتعدّيات ممنوعان، لذا فأن التدابير ستكون جدية.