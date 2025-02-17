اليوم السابع
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الجيش الصينى يعلن رصد سفينة حربية كندية بمضيق تايوان ويؤكد: يهدد السلام

الإثنين، 17 فبراير 2025 01:05 ص
الجيش الصينى يعلن رصد سفينة حربية كندية بمضيق تايوان ويؤكد: يهدد السلام مضيق تايوان
محمد جمال

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أكد الجيش الصينى أنه رصد عبور سفينة حربية كندية بمضيق تايوان، مؤكدا أن هذا الأمر يهدد السلام ، حسبما ذكر موقع العربية.

يذكرأن، مع نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، وقع الانفصال بين الصين وجزيرة تايوان، ليصبح المضيق الذي يفصل بينهما بمثابة نقطة توتر جيوسياسية، وهذا المضيق الذى لا يتعدى عرضه 130 كلم في أضيق نقاطه، يعد بمثابة قناة شحن دولية رئيسية.

وقعت الأزمة الأولى فى نهاية الحرب الأهلية الصينية، إذ تمكنت قوات ماو تسي تونغ الشيوعية من طرد قوميي تشيانغ كاي تشك الذين انتقلوا إلى تايوان المدعومة من الولايات المتحدة، واستقر الطرفان المتنافسان على جانبي المضيق: جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي، وجمهورية الصين (كما كانت تدعى في وقتها) في تايوان.







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