التوسع فى معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد فى الجيزة خلال الشهر الكريم

كتبت - مرام محمد

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي يوافق أول أيامه 1 مارس 2025، من خلال نشر معارض السلع فى الأحياء والمراكز والقرى، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأعلنت المحافظة، افتتاح 30 معرضا لـ"أهلًا رمضان" هذا العام على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، على أن يكون المعرض الرئيسي بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، لتوفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بكل قطاعات المحافظة بأسعار مخفضة.

وتوفر المعارض طوال شهر رمضان كل السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الأجبان والألبان، واللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى ياميش رمضان.

وتواصل أسواق اليوم الواحد، التي تنظمها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في عدد من الأحياء والمراكز، عملها طوال شهر رمضان الكريم، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وتنظم المحافظة سوق بشارع الصوامع فى حى إمبابة، يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق بشارع مترو الساقية فى حى العمرانية، وآخر بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر بحى بولاق الدكرور، يوم الإثنين من كل أسبوع.

بالإضافة إلى عدد من الأسواق الأخرى، التى يتم تنظيمها، أسبوعيًا، بعدد من الأحياء والمراكز والقرى، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عنهم.



