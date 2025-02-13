افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسى فى محافظة الجيزة قريبًا

كتبت - مرام محمد

تستعد محافظة الجيزة لافتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بشارع ترعة الزمر فى حى العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، استعدادًا لحلول شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المعرض المقرر افتتاحه قريبًا يعد الأكبر لأهلا رمضان على مستوى المحافظة، حيث يقام على مساحة 4500م2، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كأهل المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المعارض المقرر افتتاحها خلال أيام تأتى بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ومن جانبه، أوضح السيد محمود بلاسى، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن معارض "أهلا رمضان" ستتضمن أركانًا ثابتة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تواجدها فى السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن معرض أهلا رمضان يوفر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الألبان، الجبن بأنواعه، السمن، البقوليات، إلى جانب الخضروات والفواكه الطازجة، كما يضم سلعًا غير غذائية لتلبية كافة احتياجات الأسر، وذلك فى إطار سعى الوزارة لضبط الأسعار وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين.