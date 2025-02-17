التنمية المحلية: إجراء مقابلات لـ565 متقدماً لشغل 136 وظيفة قيادية بالمحليات

كتب ـ على عبد الرحمن

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية اجتماعاتها لليوم السابع على التوالى برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية "سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحى" على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية .

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن اليوم السابع للمقابلات الشخصية يشهد إجراء المقابلات لحوالى 80 متقدماً، ليبلغ العدد الإجمالى الذى تم اجراء مقابلات لهم 565 متقدماً ممن توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالى 1206 متقدمين.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن اللجنة العليا للقيادات حريصة على الاستماع إلى رؤية وخبرات المتقدمين للمسابقة والتعرف على ملامح مقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالمسابقة وحل بعض التحديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على حرص اللجنة لاختيار أفضل العناصر القيادية لتولى المناصب المطلوبة بالمحافظات بما يساهم فى ضخ دماء جديدة فى الادارة المحلية قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لخدمة المواطنين.