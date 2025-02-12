التنمية المحلية: إجراء المقابلات لـ 326 متقدما لمسابقة قيادات المحافظات

كتب على عبد الرحمن

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالى برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية "سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحى" على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السابق، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق، واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، والمستشار لطفى منصور المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية.

وأشارت منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن اليوم الرابع شهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالى 82 متقدماً، ليبلغ العدد الإجمالى الذى تم إجراء مقابلات لهم 326 متقدماً توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالى 1206 متقدما.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن اللجنة العليا للقيادات حريصة على الاستماع إلى رؤية وخبرات المتقدمين للمسابقة والتعرف على ملامح مقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالمسابقة وحل بعض التحديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.