الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرى الضفة الغربية ويصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص

أ ش أ

أصيب طفل فلسطيني، اليوم /الاثنين/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وطبية قولها "إن طفلا أصيب برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق".



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهمت مسجدا.. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة وألقت قنبلة صوتية على باب المسجد خلال صلاة العصر، وأوقفت الصلاة وحققت مع المصلين.



وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة.. وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، لـ"وفا"، "إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات"، موضحا أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية، منها منزل الشاب أحمد فضل أبو عليا، وطلبت من عائلته أن يسلم نفسه عند البوابة الشرقية للقرية.



وفي السياق، ذكر أبو عليا أن قوات الاحتلال احتجزت الشابين نديم النعسان ومحمد أبو عليا عند مفترق مستوطنة "كرميلو" قرب قرية الطيبة شرق رام الله.