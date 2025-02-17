الإليزيه: ماكرون يجري اتصالا هاتفيا مع ترامب قبيل القمة الأوروبية الطارئة

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أعلن قصر الإليزيه اليوم /الإثنين/ أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبيل انعقاد القمة الأوروبية الطارئة بشأن أوكرانيا في باريس.



وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية أن عددا من القادة الأوروبيين قد وصلوا بالفعل إلى قصر الإليزيه لحضور القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي لمناقشة "الأمن الأوروبي" وملف أوكرانيا، في وقت بدأت فيه الترتيبات بين الجانبين الروسي والأمريكي لعقد مفاوضات حول التوصل لحل سلمي للصراع في أوكرانيا.



وكان ماكرون قد استقبل قبل قليل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة آخرين في الإليزيه.



جدير بالذكر أن قمة اليوم تضم المستشار الألماني ورؤساء حكومات بريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، إضافة إلى أمين عام الحلف الأطلسي ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.