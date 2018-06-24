القمة الأوروبية الطارئة حول "الهجرة" تهدد بانقسام أوروبا الموحدة

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تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل "اليوم " قمة أوروبية طارئة لمناقشة قضايا الهجرة واللجوء، التى تشكل أبرز القضايا الخلافية الراهنة على الساحة الأوروبية، وذلك بهدف التوصل إلى "حل أوروبي" وذلك قبل انعقاد القمة الأوروبية التى ستعقد يومى 28 و29 يونيو الحالى فى بروكسل.

ومن المقرر أن يشارك فى قمة اليوم نحو 16 دولة أوروبية فى مقدمتهم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلغاريا واليونان ومالطا. فى الوقت الذى أعلنت فيه دول مجموعة فيسغراد، وهى المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، مقاطعتها للقمة التى دعا إليها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مشككة فى شرعيتها حيث أعلن رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان "أن المنتدى الوحيد المسموح له باتخاذ قرارات حول سياسة الهجرة واللجوء هى قمم الاتحاد الأوروبى لرؤساء الدول والحكومات، وليس المفوضية الأوروبية."

وتتبنى هذه المجموعة خطا متشددا فى ملفى الهجرة واللجوء وترفض آلية التوزيع الإلزامي، وهو ما يوضح موقفهم الرافض للحضور حيث رأى زعماء تلك الدول أن الهدف من القمة هو إعادة اقتراح توزيع الحصص وهو ملف قديم تم رفضه من جانبهم وغير مقبول مناقشته حاليا.

وتأتى هذه القمة فى وقت تتصاعد فيه أجواء التوتر بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وشريكها المحافظ ووزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر من أجل تشديد القواعد الأوروبية على صعيد الهجرة، حيث يطالب الأخير بضرورة التوصل إلى حلول قبل نهاية يونيو لإبعاد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا، وتوجيههم إلى الدول التى تسجلوا فيها أولا وهى فى الغالب إيطاليا واليونان، وهو ما ترفضه روما.

فى ظل هذا المشهد المتوتر، استبعدت ميركل إمكانية التوصل إلى "حل" أوروبى بشأن المهاجرين خلال القمة الأوروبية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، وهو ما سيكون له على الأرجح تداعيات سلبية ستؤثر بشكل كبير على المستقبل السياسى للمستشارة الألمانية، خاصة أن وزير الداخلية الألمانى هدد بأنه إذا لم يتم حسم هذه المسألة خلال القمة، فإنه سيقوم بطرد كل المهاجرين المسجلين أساسا فى دول أوروبية أخرى بحلول مطلع يوليو.

ووضعت المفوضية الأوروبية مسودّة أولية لمشروع الاتفاق الذى سيناقش اليوم، وتضمن إجراءات لتعديل نظام اللجوء وأخرى لمراقبة مشتركة للحدود الخارجية وتقاسم الأعباء بين الدول. ومن المتوقع أن يثير مشروع الاتفاق هذا خلافا بين الدول الأوروبية المشاركة، ومن بينها النمسا التى لديها تحفظات شديدة على نظام التقاسم، فى الوقت الذى يرفض فيه رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان استقبال أى مهاجر "حفاظاً على الهويّة المسيحية لبلاده".

أما إيطاليا فى ظل حكومتها الشعبوية الجديدة فإنها تتخذ موقفا متشددا إزاء ملف الهجرة، حيث تعتبر روما أن النص الذى تم إعداده لا يتناول مسألة حماية الحدود الأوروبية بشكل كاف ويركز على إعادة توزيع المهاجرين منذ لحظة وصولهم إلى أوروبا، وكانت إيطاليا قد هددت فى وقت سابق بعدم المشاركة فى قمة اليوم ثم عادت وأكدت مشاركتها لــ"إسماع صوتها".

وتتبنى الحكومة الإيطالية الجديدة، التى تولت حكم البلاد منذ ثلاثة أسابيع، سياسات مناهضة للهجرة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين من أفريقيا إلى سواحل إيطاليا الى أدنى مستوى ممكن.

فى ضوء ذلك رفضت إيطاليا استقبال سفينة" لايفلاين" التى تحمل نحو 230 مهاجرا، والعالقة حاليا فى المياه الدولية للبحر المتوسط، حيث أوضح وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى أن هذه السفينة "غير قانونية" ويتعين على مالطا استقبالها. فى حين رأى رئيس الوزراء المالطى جوزيف موسكات أن "لايف لاين انتهكت القواعد بتجاهلها تعليمات إيطاليا" ونصح السفينة بالعودة إلى "وجهتها الأصلية لتفادى التصعيد".

وهذه هى المرة الثانية خلال أسبوعين التى ترفض فيها الحكومة الإيطالية الجديدة دخول سفينة تحمل أشخاصاً تم إنقاذهم من الغرق فى البحر المتوسط. حيث منع سالفينى فى وقت سابق من الشهر الجارى سفينة “اكواريوس” التى كانت تقل 630 مهاجرا من الرسو فى ايطاليا مما أثار خلافا أوروبيا وانتقادات لاذعة من فرنسا.

ولاقت هذه السياسات الإيطالية انتقادا أوروبيا حيث أعرب الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، أثناء مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الأسبانى الجديد بيدرو سانشيز فى باريس أمس، عن تأييده لفرض عقوبات مالية على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى ترفض استقبال مهاجرين، وهو ما أثار استياء الحكومة الايطالية.

فى ظل هذا المشهد الملبد بالغيوم وفى الوقت الذى تشهد فيه أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، يبدو أن الانقسام سيكون هو السمة السائدة على الساحة الأوروبية فيما يخص ملف الهجرة. فمن ناحية تتبنى مجموعة فيسغراد موقفا متشددا رافضا للمقترحات الألمانية الفرنسية، وما يعزز قوتهم المواقف المتغيرة لبعض الدول من بينها النمسا وهولندا والدنمارك وبولندا.

من ناحية أخرى تصاعد التيار الشعبوى داخل القارة الأوروبية، والذى ظهر فى عدة دول كان آخرها إيطاليا، أصبح يصور الهجرة على أنها تمثل تهديداً للتماسك الاجتماعى وللأمن وبالتالى أصبح خطاب هذا التيار يدعو إلى تحقيق عدالة اجتماعية بعيداً عن المسؤوليات التى ترتبها أعباء اللاجئين على ميزانيات دولهم.