الأردن يؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية الرافض للتهجير والتوطين

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أكد العاهل الأُرْدُنّيّ الملك عبد الله الثاني، اليوم /الاثنين/، علي موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني، مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين بالديوان الملكي الهاشمي، بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأُرْدُنّيّ.



وشدد العاهل الأُرْدُنّيّ -خلال اللقاء- على أن موقفه لم ولن يتغير، وأن القول على مدى 25 عاما هو: "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، مستنكرًا تشكيك البعض بهذه المواقف الثابتة.



وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تفاؤله بالرغم من كل التحديات، مشددًا على أنه يستمد القوة والشجاعة من شعبه العزيز ونشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ورفاق السلاح المتقاعدين العسكريين.



وأضاف العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، أنه يعلم جاهزية المتقاعدين العسكريين لارتداء الزي العسكري (الفوتيك)، والوقوف على يمينه ويساره في مواجهة كل التحديات.



وفي مَعْرِض حديث الملك عبد الله الثاني عن زيارته الأخيرة إلى واشنطن، شدد على أن الحفاظ على مصلحة الأُرْدُنّ واستقراره وحماية الأرْدُنّ والأردنيين فوق كل الاعتبارات، مؤكدًا أهمية العمل على إعادة إعمار غزة دون تهجير الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأعاد التأكيد على أهمية العمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية، وأن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وأعرب عبد الله الثاني عن فخره برفاق السلاح من مرتبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبتضحياتهم في سبيل حماية الوطن والحفاظ على مقدراته، لافتا إلى أهمية دور المتقاعدين العسكريين وخبراتهم في تعزيز إنجازات الأرْدُنّ ومؤسساته.



وفي سياق آخر، أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم /الإثنين/ أنه تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يبدأ رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، غدا /الثلاثاء/، زيارة رسمية للمملكة.



وذكر الديوان الملكي الأردني - في بيان اليوم - أن زيارة رئيس كازاخستان للمملكة الأردنية تستمر لمدة يومين