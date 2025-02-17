إضافة حزمة جديدة من الخدمات لتطبيق "نسك" للتسهيل على ضيوف الرحمن

مكة المكرمة (أ ش أ)

شهد تطبيق "نسك" إضافة حزمة جديدة من الخدمات، تشمل استكشف نسك وجهات مميزة وتاريخية، وسبحة نسك، وحصن المسلم، والأدعية والأذكار، وتلاوات الحرمين، وبطاقات توعوية.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن التطبيق شهد أيضا إضافة الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لجميع الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية، إلى جانب تمكين مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار.

يذكر أن التطبيق يخدم ضيوف الرحمن من أكثر من 100 دولة حول العالم عبر 10 لغات مختلفة، فضلًا عن تقديم أكثر 120 خدمة تسهّل قدوم وتجربة ضيوف الرحمن، ويعمل بالارتباط مع 25 جهة حكومية، إضافة إلى 10 جهات متعاونة من قطاع الأعمال، وإحداث نقلات نوعية من خلال مواكبة جهود التحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنية في المملكة .

