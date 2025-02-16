NBC News: إيلون ماسك يحاول التأثير على السياسة فى 18 دولة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة NBC News الأمريكية إن إيلون ماسك، الملياردير والمسئول التنفيذى البارز فى عالم التكنولوجيا، قد شجع حركات اليمين المتطرف وسياساته وإدارته فيما لا يقل عن 18 دولة فى مسعى عالمى لتقليص الهجرة والحد من الإجراءات المنظمة للشركات، وفقا لمراجعة أجرتها الوكالة لأنشطته السياسية على مدار العامين الماضيين.

وذكرت الوكالة أنه فى حين حظى ماسك باهتمام واسع بسبب الاضطراب الذى يحدثه فى الحكومة الأمريكية، وأيضا دوره المتنامى فى ألمانيا حيث قال للناخبين مؤخرا أن يتجاوزوا الشعور بالذنب إزاء النازى، فإن إمبراطور التكنولوجيا يجعل تأثيره واضحا فى قائمة طويلة ومتنامية من الدول الأخرى.

فقد نشر ماسك منشورات مؤيدة لاحتاجات الشارع اليمينية فى البرازيل وإيرلندا، ورحب برئيس الوزراء المحافظ الجديد فى نيوزيلندا، وأعرب عن اتفاقه مع سياسى قومى ينتمى لليمين فى هولندا. والتقى بشكل شخصى عدة مرات مع قادة اليمين فى الأرجنتين وإيطاليا، واستجاب موقع التواصل الاجتماعى الذى يملكه "إكس" لطلبات الرقابة من قادة اليمين فى الهند وتركيا.

تقول مانويلا كاياني، الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية في جامعة سكولا نورمال سوبيريورفي فلورنسا بإيطاليا إن ماسك يمكن أن يلعب دورًا مهمًا كوسيط.

وأضافت أن ماسك يساعد فى نمو هذه الحركات بتبادل الأفكار وإقامة روابط شخصية وبناء إطار عمل إيديولوجى مشترك. والناس يستمعون بسبب ثروته حتى لو كان يفتقر للشرعية لأى منصب منتخب.

وتشير كيانى إلى أن من الخطير للغاية أن يتحدث طرف غير سياسى الآن بقدر من المشروعية السياسية، لافتة إلا أن هذا يغير نموذج السياسة.

ويرى التقرير أن أحد إن أحد القواسم المشتركة في مناصرة ماسك هو تبنيه للقومية أو النزعة القومية بغض النظر عن البلد الذي يتحدث عنه، ولكن بشكل خاص فى الدول الأوروبية. فقد عزز ماسك نكهات مختلفة من القومية الأمريكية، والقومية الألمانية، والقومية البريطانية، والقومية الإيطالية، والقومية الهولندية.