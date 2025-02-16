وزير الأوقاف يستقبل وزير الإسكان ويبحثان أوجه التعاون المشترك

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور عدد من مسئولي الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور أسامة الأزهري بالمهندس شريف الشربيني والوفد المرافق له، مهنئًا إياهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم، ومثمِّنًا التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من المجالات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (يحفظه الله).

من جانبه، أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته بلقاء وزير الأوقاف، مثمنًا التعاون بين الوزارتين في مختلف الملفات المشتركة، وموجهًا الشكر للدكتور أسامة الأزهري على سرعة توجيهه لبحث جميع أوجه النزاعات وتسويتها، ومؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة الأوقاف في جميع برامج التوعية.

وناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسِّن من جودة حياتهم. كما أكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة، وضرورة العمل المتواصل وابتكار حلول مشتركة لتعزيز دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة. وتم الاتفاق على وضع آلية موحدة لتنفيذ المشروعات الخدمية بشكل أكثر كفاءة.

شهد اللقاء حضور عدد من المسئولين، من بينهم: المهندس إلهام السرجاني – مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان؛ والمهندس محمد حمدي – مساعد نائب رئيس الهيئة للإسكان والإنشاءات؛ والمهندس ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛ والمستشار جلال سالمان – المستشار القانوني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ والمهندس مصطفى مجاهد – رئيس شركة القليوبية؛ و محمد الحسيني – المستشار القانوني لشركة القليوبية؛ و أيمن أبو سريع – مدير عام الشئون القانونية بشركة القليوبية؛ والدكتور عبدالله حسن – مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار – مساعد وزير الأوقاف لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري؛ والمستشار جلال عبد العاطي – المستشار القانوني لوزارة الأوقاف؛ والمستشار كرم جميل حجازي – المستشار القضائي لوزارة الأوقاف؛ والمهندس مجدي أبو عيد – المستشار الهندسي للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف؛ و أحمد عطية – رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية؛ والدكتور شريف مصطفى – رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف؛ والمهندسة مها عبد القادر – المستشار الهندسي لرئيس هيئة الأوقاف المصرية.