مقارئ للأئمة وللجمهور وملتقيات تثقيفية للأطفال بمساجد كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عقد مقارئ للأئمة ومقارئ للجمهور، ولقاءات تثقيفية للأطفال، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين، وبتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، ومتابعة وإشراف الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، أن المحافظة تشهد مقارئ للأئمة، ومقارئ للجمهور، بالعديد من المسجد الكبير بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، ولقاءات تثقيفية للأطفال لإبراز المواهب منهم فى التلاوة والإنشاد، فى إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعى الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة فى الاهتمام بالنشء، كما انطلقت اليوم فاعليات برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، بمسجد العمرى بقرية ميت الديبة بمركز قلين بأوقاف كفر الشيخ إضافة لمقارئ للأئمة، ولقاءات للأطفال بالمساجد.



اللقاء التثقيفي للأطفال بمسجد العمري بميت الديبة بقلين



الملتقى التثقيفي للأطفال



اهداء مصاحف للمتميزين



تواجد كبير من الأطفال



جانب من الحضور



جانب من تواجد الأئمة



جانب من لقاء الأطفال بمسجد ميت الديبة بقلين



طفل متميز في الإنشاد بقرية ميت الديبة بقلين



قافلة دعوية تنكطلق من المسجد الكبير بقرية روينة



مقرأة الجمهور بالمسجد الكبير بقرية روينة بكفر الشيخ



مقرأة للأئمة بالمسجد الكبير بروينه



مقرأة للأئمة بمسجد العمي بقلين



موهبة متميزة في الإنشاد لم يتجاوز عمره ال7 سنوات



موهبة متميزة في الإنشاد